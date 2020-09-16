Украинские депутаты подрались с националистами из-за стихийной свалки

Политики смогли вытеснить из зала горсовета Бориспоkя радикалов.

Украинские депутаты подрались с националистами из-за стихийной мусорной свалки. Ролик с произошедшем опубликован на странице местного телеканала ТРС на Facebook-аккаунте. В СМИ уточнили, что противостояние началось между радикальными сторонниками движения "Национальный корпус" (экстремистское движение, которое запрещено на территории России) и парламентариями городского совета Борисполя.

На видеофрагментах видно, что активисты развернули плакаты и потребовали встречи с мэром города. Чиновник присутствовал на заседании горсовета. В ответ на это губернатор потребовал удалить националистов из зала, после чего они перешли в атаку. Позже депутаты смогли оттеснить радикалов из здания.

На данный момент сведений о травмированных или серьезно пострадавших нет. После потасовки политики продолжили работу в штатном режиме. По факту драки будет организована служебная проверка.

В Тбилиси протестующие закидали офис партии "Грузинская мечта" яйцами.

Видео: Facebook / ТРС