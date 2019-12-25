Эксперт заявил, что Украине надо организовать собственное производство ракетных двигателей.

Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США. Об этом сообщил глава космического агентства Владимир Усов в интервью журналистам "Левого берега". По словам эксперта, Киев может выбить Москву из космических проектов Вашингтона. Для этого сначала Украине придется наладить производство ракетных двигателей.

Услов заметил, что на данный момент в мире 10-12 стран могут создавать ракетные двигатели, а также собственные космические аппараты и ракеты-носители. Только пять государств имеют свой полный производственный цикл.

Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность Владимир Усов, глава космического агентства Украины

По словам Усова, Киев зависит от Москвы, как и Вашингтон, в сфере ракетостроения. Страна самостоятельно не изготавливает двигатели первой ступени. Однако если ситуация изменится, то украинские аппараты можно будет поставлять в США.

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