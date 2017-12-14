Украина опубликовала видео испытаний нового ракетного комплекса "Гром 2", собранного на заводе кухонных комбайнов

На одном из Украинских порталов опубликовано видео испытаний ракетного комплекса "Гром 2". Сообщается, что эта установка может поражать как одиночные, так и групповые цели.
Пользователи интернета заметили, что сама установка снята в летний период, когда на деревьях зеленая листва, а испытания в зимнее время. Зрители также заметили, что спецодежда сотрудников, которые производили испытания принадлежит Павлодарскому механическому заводу. Это одно из подразделений "Южмаша", на котором в советские времена создавали твердотопливные баллистические ракеты. После распада СССР из-за отсутствия военных заказов заводу пришлось переквалифицироваться. Поэтому ПМЗ занимался изготовлением сельхозмашин и кухонных комбайнов "Мрия".
Примечателен тот факт, что поражение целей новой установки держится в строжайшем секрете. Известно только то, что ракеты уходят за горизонт, а вот куда они деваются потом - неизвестно. Украинские военные же утверждают, что дальность полета ракет составляет от 50 до 280 километров.
Видео: YouTube/Національний промисловий портал