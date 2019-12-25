Делегация Украины в ТКГ заявила, что особый статус Донбасса не будет закреплен в Конституции страны.

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского. Специалисты рассказали, что делегация страны во время видео-заседания Трехсторонней контактной группы отвергла возможность оформления особого статуса региона в Конституции Украины.

Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей говорится в сообщении чиновников

В администрации президента Владимира Зеленского заметили, что делегация страны намерена создать рабочую группу с участием представителей пограничных и таможенных служб РФ и Украины, а также с посредниками ОБСЕ. Специалисты разработают механизм восстановления контроля киевских властей над границами Донбасса. Дипломаты продолжают заниматься разведением сил и средств, формируют новые списки для обмена пленных.

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