Актер получил награду за роль в "Короле Ричарде".

Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". Награду американский актер получил на торжественной 94-ой церемонии награждения кинопремии. Работу артиста отметили за картину "Король Ричард". Мероприятие транслировалось на телеканале ABC в США. Уилл Смит произнес благодарственную речь о том, что его персонаж был рьяным защитником своей семьи. Немногим ранее актеру пришлось ударить ведущего Криса Рока за неудачную шутку над его супругой. Получив статуэтку, актер начал плакать.

В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально. Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня. Уилл Смит, актер

Напомним, что в данной категории также были представлены Хавьер Бардем (за фильм "Быть Рикардо"), Дензел Вашингтон (фильм "Трагедия Макбета"), Бенедикт Камбербэтч (за "Власть пса") и Эндрю Гарфилд (роль в мюзикле "Тик-так-бум").

Известно, что Уилл Смит сыграл в картине "Король Ричард" отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Обе спортсменки присутствовали в зале на церемонии.

Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения "Оскара".

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