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Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
Сегодня, 11:45
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Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве

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Причиной ссоры стал межнациональный конфликт.

Уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве. Об этом журналистам рассказали в столичной пресс-службе МВД. Инцидент произошел 12 июля по Зеленодольской улице на юго-востоке города между выходцами стран  Средней Азии.

В результате конфликта пострадали несколько человек. Медики выявили у них ножевые ранения. Несколько пациентов пришлось госпитализировать. По информации от правоохранительных органов, причиной драки стал межнациональный спор. В драке принимали участие иностранцы из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Суд арестовал на 15 суток участников драки у метро "Кузьминки" в Москве.

Фото: Telegram/BAZA

Теги: кузьминки, массовая драка, мигранты, москва
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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