Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве

Причиной ссоры стал межнациональный конфликт.

Уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) возбудили после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве. Об этом журналистам рассказали в столичной пресс-службе МВД. Инцидент произошел 12 июля по Зеленодольской улице на юго-востоке города между выходцами стран Средней Азии.

В результате конфликта пострадали несколько человек. Медики выявили у них ножевые ранения. Несколько пациентов пришлось госпитализировать. По информации от правоохранительных органов, причиной драки стал межнациональный спор. В драке принимали участие иностранцы из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Суд арестовал на 15 суток участников драки у метро "Кузьминки" в Москве.

Фото: Telegram/BAZA