В регионе вулкана объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.

Российские ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал старший научный сотрудник Института Морской геологии и геофизика ДВО РАН Марина Чибисова. Специалист пояснила, что пепловые выбросы на объекте поднимались на высоту от 4 до 5 километров над уровнем моря

Четыре пепловых выброса зафиксировано с утра среды на вулкане Эбеко Марина Чибисова, эксперт из Института морской геологии и геофизики

Исследователь рассказала, что шлейф дыма жители региона могли видеть на протяженности в десять километров от самого вулкана. Он распространялся в южнои и юго-восточном направлениях. Последний выбор произошел в 18:48 вечера по местному времени (10:48 утра по московскому времени). На данный момент ученые установили оранжевый уровень опасности для местной авиации.

Напомним, что вулкан Эбеко находится на острове Парамушир в 7 километрах к северо-западу от Северо-Курильска. Он расположен на северной части хребта Вернадского.

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Видео: Youtube/ Martin Rietze