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Ученые выяснили, что в борьбе с ожирением может помочь вещество в составе перца чили
Сегодня, 9:22
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые выяснили, что в борьбе с ожирением может помочь вещество в составе перца чили

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Причем процесс похудения ускорялся без вреда для здоровья.

Ученые из Фармацевтической школы Университета Вайоминга провели исследование и выяснили, что вещество капсаикан в составе перца чили может ускорить процесс похудения, причем без вреда для здоровья. Статья была опубликована в журнале Biophysical Journal.

Так, ученые использовали метабоцин для извлечения капсаикана из овоща. Затем был проведен эксперимент на лабораторных мышах. В их пишу добавили это вещество. Оказалось, что вещество в перце чили может помочь сбросить лишний вес.

Мы обнаружили заметное улучшение уровня сахара и холестерина в крови, реакции на инсулин и симптомов жировой болезни печени, — говорится в исследовании.

Ученые полагают, что данное вещество способно помочь и людям, которые страдают от ожирения.

Фото: pixabay 

Теги: американские ученые, борьба с ожирением
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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