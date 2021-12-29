Ученые выяснили, что поднятие тяжестей в течение 3 секунд в день достаточно для роста мышц на 10%

В эксперименте приняли участие студенты.

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии и Университета здоровья и социального обеспечения Ниигаты в Японии провели исследование и выяснили, что достаточно заниматься с гантелями три секунды в день, чтобы нарастить мышечную массу. Статья была опубликована в журнале Scandanavian Journal of Medicine & Science In Sports.

В исследовании приняли участие студенты. Из них 39 человек пять раз в неделю сгибали руки на бицепс с максимальным усилением на протяжении трех секунд. 13 человек не занимались никакой физической нагрузкой.

Чрез четыре недели ученые измерили силу участников. Оказалось, что общая мышечная масса у тех, кто занимался, стала увеличилась более чем на 11%.

"Короткие упражнения хорошего качества могут быть полезны для вашего тела, и каждое сокращение мышц имеет значение", — резюмировали авторы исследования.

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