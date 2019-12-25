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Ученые выяснили, что концентрация водорода в атмосфере выросла за последние 150 лет на 70%
Сегодня, 14:08
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Ученые выяснили, что концентрация водорода в атмосфере выросла за последние 150 лет на 70%

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При его сжигании в атмосфере не накапливаются парниковые газы, носам по себе водород им является.

Ученые из университета Калифорнии в Ирвине под руководством профессора Эрика Зальцмана изучили образцы льда в Антарктике, которые сформировались в середине 19 века. И выяснилось, что доля водорода в атмосфере почти не менялась до конца 19 века. Однако к началу текущего столетия она выросла на 70%. Статья была опубликована в журнале PNAS. 

Отмечается, что при сжигании водорода в атмосфере парниковые газы не накапливаются, но водород сам по себе им является. Его попадание в нижние слои атмосферы замедляет распад метана и способствует образованию озона и препятствует уходу тепла с Земли.

Ранее мы писали, что стало известно, как муравьи строят свои дома. 

Фото: pixabay 

Теги: концентрация водорода в атмосфере
Категории: Новости России, Лента новостей,

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