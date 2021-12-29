Ученые выяснили, что физнагрузка помогает усилить иммунный ответ после вакцинации от COVID-19 или гриппа

Тренировка должна длиться не менее 1,5 часов.

Ученые провели исследование и выяснили, что длительные физические нагрузки с умеренной интенсивностью после вакцинации против COVID-19 или гриппа могут усилить иммунный ответ организма. Тренировка должна длиться не менее 1,5 часов. Статья опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

В эксперименте приняли участие несколько здоровых доровольцев, которые должны были вакцинироваться от коронавируса одним из трех препаратов: от гриппа H1N1 2009 года, сезонного гриппа или COVID-19.

Так, испытуемых разделили на три группы. Первая была без физических упражнений, вторая группа занималась 45 минут, а третья группа – 90 минут. Физнагрузка давалась в течение получаса после прививки. У всех участников были взяты образцы крови до вакцинации, а затем через две и четыре недели после процедуры. Таким образом ученые хотели отследить влияние физических упражнений на уровень антител.

Оказалось, что испытуемые, которые упражнения выполняли в течение 90 минут, показали значимое повышение уровня антител. При этом не было различий в уровнях антител между контрольной группой (не было физнагрузки) и группой, которая в течение 45 минут выполняла упражнения.

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