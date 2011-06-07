Ученые выяснили, что электронные сигареты с никотином вызывают образование тромбов

Число тромбов увеличивается на 23%.

Густав Лютинен из Каролинского института и его коллеги провели исследование и выяснили, что электронные сигареты с никотином причиняют вред организму, который схож с вредом от обычных сигарет. О результатах исследования стало известно на Международном конгрессе Европейского респираторного общества. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

В эксперименте участвовали 22 человека в возрасте от 18 до 45 лет. Добровольцы курили эпизодически, но были здоровы. Каждого добровольцы попросили сделать 30 затяжек электронной сигареты, в одну неделю безникотиновой, а в другую – с никотином. В результате выяснилось, что использование электронных сигарет с никотином увеличивало число тромбов на 23% через 15 минут после курения. Через 60 минут все возвращалось в норму. Кроме того, увеличились частота сердечных сокращений добровольцев и их артериального давления.

Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет, - отмечают авторы исследования

Ученые подчеркивают, что данный эффект важен, так как в долгосрочной перспективе курение электронных сигарет с никотином может привести к закупорке и сужению кровеносных сосудов. А это риск сердечных приступов и инсультов.

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