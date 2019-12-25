Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты

Эксперты считают, что эти натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19.

Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии нашли натуральные продукты, которые могут подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме человека. Об этом сообщил портал bioRxiv.

Исследователи отметили, что респираторные вирусы сначала поражают глотку человека. А соки граната, черноплодки и зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов) эффект.

Специалисты во время эксперимента установили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса на 97%, а зеленый чай и сок граната на 80%.

Эксперты считают, что эти натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы. Однако этим выводам еще нужно пройти оценку профессионального общества.

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