Учёные: кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках

Это доказывает, что они чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства.

Ученые из Университета Нью-Йорка выяснили, что кошки любят сидеть не только в реальных коробках, но и в воображаемых. Соответствующая статья опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.

Ученые заявили, что кошки могут мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Соответствующее исследование доказывает, что хвостатые чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства.

Отмечется, что подобное открытие поможет лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.

Видео: CatsLifePH/ Maggie and Brophy