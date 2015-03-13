Учёные: кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках

Ученые из Университета Нью-Йорка выяснили, что кошки любят сидеть не только в реальных коробках, но и в воображаемых. Соответствующая статья опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.
Ученые заявили, что кошки могут мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Соответствующее исследование доказывает, что хвостатые чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства.
Отмечется, что подобное открытие поможет лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.
Видео: CatsLifePH/ Maggie and Brophy
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