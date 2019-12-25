Петербургские ученые нашли на берегах Мертвого моря предшественников жизни на Земле

Природные циклофосфаты дали ход молекулам, участвовавших в формировании первичной жизни.

Ученые СПбГУ впервые обнаружили на берегу Мертвого моря предшественников молекул, участвовавших в формировании первичной жизни на Земле. Как рассказали в пресс-службе вуза, природные циклофосфаты дали ход фосфорсодержащим молекулам и могли образоваться во время метеоритных бомбардировок миллиарды лет назад.

Фосфор считается одним из важнейших химических элементов, из которых строятся живые организмы, поэтому на ранних стадиях эволюции планеты были необходимы соединения фосфоры, способные растворяться в воде. В природе, однако, фосфор встречается только в составе инертных минералов класса фосфатов – сомнительного источника фосфора для синтеза молекул-предшественников жизни.

Ученые нашли в горных породах бассейна Мертвого моря те самые циклофосфаты, которые широко используются в промышленности, но никогда ранее не встречались в природе. При разрушении их химической структуры выделяется энергия, способная начать синтез фосфорорганических соединений а значит и образование молекул "жизни". Исследователи полагают, что циклофосфаты могли появиться в результате высокотемпературного окисления фосфидов, которые встречаются в том же Мертвом море, где происходят высокотемпературные геологические процессы. Второй путь образования циклофосфатов – метеоритная бомбардировка ранней земли, при которой космическое тело подвергалось высокотемпературному испарению и окислению вещества.

Со временем атмосфера Земли все больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов. доктор геолого-минералогических наук, профессор СПбГУ Сергей Бритвин

Открытие позволит ученым подойти к разгадке того, как синтезировались сложные молекулы, зародившие жизнь на Земле.

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