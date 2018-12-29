Ученица Лужской санаторной школы-интрнет победила в международном музыкальном фестивале "Зимняя Ривьера"

Участниками конкурса стали ученики музыкальных школ из различных уголков нашей страны.

В городе Сочи с 5 по 8 января нынешнего года состоялся XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Зимняя Ривьера". Об этом сообщает пресс-служба комитета общего и профессионального образования Ленобласти.

Конкурс-фестиваль был организован творческим объединением "Триумф" при информационной поддержке управления культуры администрации города Сочи, АНО ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного образования", Международной академии музыки Елены Образцовой.

Участниками конкурса стали ученики музыкальных школ из различных уголков нашей страны. Ленобласть в фестивале представила семиклассница из санаторной школы-интернат в Луге, Ксения Алексеева.

По результатм конкурса Ксения стала Дипломантом I степени в возрастной группе 11-12 лет в номинации "Эстрадный вокал". Девочка активно занимается в студии эстрадного вокала "Арт-Мьюзик" под руководством педагога Егоровой Е.Г. в Лужском городском Доме культуры.

Основной задачей конкурса является выявление талантливой молодежи страны, продвижение их музыкальной карьеры и развитие творческих способностей. Концертные залы фестиваля оснащены всем необходимым оборудованием и новейшими технологиями передачи звука.

На всем протяжении конкурса ребят активно поддерживали их педагоги и родители.

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Источник: пресс-служба комитета общего и профессионального образования Ленобласти