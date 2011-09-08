Участок федеральной трассы на Псков будет расширен с двух до четырех полос

Будет расширен участок от Большой Ящеры до Мшинской.

Участок федеральной трассы на Псков в Лужском районе будет расширен с двух до четырех полос движения – от Большой Ящеры до Мшинской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Согласно заключенному контракту, помимо расширения дороги и установки освещения, встречные направления дорожники разделят барьерным ограждением с противоослепляющими экранами. Будут установлены 18 транспортных и шесть пешеходных светофоров с видеокамерами, транспортными детекторами и кнопками вызова. Работы завершатся к октябрю 2024 года.

Ранее был заключен контракт, по которому планируется расширение с двух до шести полос на участке от Больших Колпан до Никольского. Здесь также предстоит построить обход деревни Лядино.

В 2023 году также планируется начать расширение участка трассы от Никольского через Рождествено до Большой Ящеры. Также участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей (со 169 по 178 километр) станет четырехполосным. Завершить работы на данном участке планируется в октябре 2023 года.

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Санкт-Петербург, Гатчинский и Лужский районы.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области