Участники проекта "Профессионалы 4.0" выступили со своими предложениями по модернизации инвестиционного портала Ленобласти

Результаты были представлены участниками проекта заместителю председателя правительства Ленинградской области Дмитрию Ялову.

Участники проекта "Профессионалы 4.0" выступили со своими предложениями по модернизации инвестиционного портала Ленинградской области и дали советы, как улучшить работу инвестиционного совета региона. Попробовать свои силы в решении этих двух кейсов им предложило областное Правительство, через специальную интернет-платформу.

Результаты были представлены участниками проекта заместителю председателя правительства Ленинградской области Дмитрию Ялову.

Полуфиналист конкурса "Лидеры России" из Тюмени Андрей Воробьев, озвучил свои предложения по модернизации инвестиционного портала Ленинградской области. Профессиональный подход позволил ему детально изучить все плюсы и минусы существующего сайта, провести анализ размещенной на нем информации и посещаемости, выявить тенденции.

Изменения по формату работы областного инвестсовета предложил победитель конкурса "Лидеры России", петербуржец Александр Строганов. На основании анализа, опросов и личного участия в работе совета, он рекомендовал, в частности, вовлекать бизнес на этапе формирования повестки, приглашать инвесторов, реализующих проекты, а не уже состоявшихся бизнесменов, вести онлайн трансляцию, использовать обратную связь по итогам советов.

"Результат превзошел мои ожидания. Специалисты провели качественный консалтинг, глубоко погрузились в вопросы, дали предметные и практичные советы. Они посмотрели на портал и на совет глазами бизнеса, получили критику и замечания, и дали четкий набор рекомендаций. Большую часть из них мы планируем внедрить в свою работу уже к ноябрю", – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Источник: пресс-служба ЛО