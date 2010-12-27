Участники ЧМ-2018 по футболу потребовали огородить тренировочные зоны 6-метровым забором

Об этом просят сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи.

Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые разместятся и будут тренироваться в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 по футболу, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов.

В рамках обращения от оргкомитета [чемпионата мира] в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз. Заявил Климов

Он добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в городе Павловск, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске.

Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Но мы рассматриваем возможность удовлетворить этот запрос. Решение пока не принято, в настоящий момент тренировочная база "Спартак" огорожена двухметровым забором по всему периметру. Шестиметровый забор нужен сборной Англии, чтобы оградить площадку от посторонних глаз. Отметил Климов, добавив, что других дополнительных требований от команд не поступало

По словам Климова это связано с тем, что рядом с тренировочным полем находятся частные постройки, дома.