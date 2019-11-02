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Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в "Голосе"

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Артист признался, что не жалеет о своей попытке.

Певец Руслан Алехно, представлявший Беларусь на конкурсе Евровидение в 2008 году, не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос". Артист выступил на передаче с композицией  "Подберу музыку", написанную Раймондом Паулсом и Андресом Вознесенским. 
Повернувшись к артисту некоторые члены жюри сильно удивились, а некоторые отметили не самое хорошее исполнение Алехно. Так, Полина Гагарина извинилась перед коллегой и назвала его потрясающим певцом. Константин Меладзе отметил, что репертуар белоруса больше бы подошел к "ресторанному пению", которое следует слушать выпившим. Коллегу поддержал фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Валерий Сюткин сказал, что не услышал в песне Руслана ничего ресторанного, но в команду Алехно тоже не взял.
Напомним, что отбор к Евровидению 2020 уже начался и уже отметился громким заявлением - Украина отказалась рассматривать кандидатуры артистов, которые выступали на территории с 2014 года. 

Видео: YouTube/Голос / The Voice Russia

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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