На уборку набережных и мостов Петербурга из бюджета выделят 55 миллионов

Мосты и набережные нужно очистить от песка, реагентов и мусора, которые скопились во время зимнего сезона.

Государственное унитарное предприятие "Мостотрест" ищет подрядчика, который проведет весеннюю уборку мостов и набережных в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Очистить искусственные сооружения требуется в Центральном, Приморском, Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Такая весенняя уборка обойдется городу в 55 074 346, 46 рублей. Мосты и набережные нужно очистить от песка, реагентов и мусора, которые скопились во время зимнего сезона. Также нужно убрать и вывезти снег и снежно-ледяные образования с проезжей части.

К работе подрядчик должен приступить со 2 мая, уборка должна проводиться до конца 2019 года. Также до конца года специалисты должны убирать 11 пешеходных тоннелей, пять надземных переходов, два неразводных моста, пять путепроводов, две трубы и 10 набережных Калининского, Выборгского и Приморского районов.

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