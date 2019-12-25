Ильназ Галявиев прошел психиатрическую экспертизу в Москве.

Убивший 9 человек в казанской школе признан невменяемым. Об этом сообщили представители официального органа общественных наблюдательных комиссий. Эксперты признали, что молодой человек по имени Ильназ Галявиев в момент совершения преступления был невменяем. Ранее фигуранта расследования доставили в Москву для наблюдения и прохождения психиатрической экспертизы.

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности. публикация газеты ОНК

Стрелок сообщил, что ему больше нравилось находиться в СИЗО Казани. В "Бутырке" ему пришлось находиться рядом с очень разговорчивым громко храпящим соседом. Галявиев планировал лишить себя жизни в СИЗО-1, но не смог завершить начатое.

Бывший ученик гимназии под номером 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в стрельбу в учебном учреждении. Жертвами стали семь учеников и два педагога. Еще 23 человека пострадали.

Суд в Казани взял под домашний арест директора фирмы по делу о стрельбе в школе.

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