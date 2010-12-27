Убийство Тимура Качаравы не имело организатора: суд рассмотрит дело фигуранта, скрывавшегося 12 лет

В суде города вынесут приговор последнему участнику нападения на митинг антифашистов в Петербурге.

В ближайшее время в Петербурге состоится суд по делу об убийстве антифашиста Тимура Карачавы. Фигурант дела, 34-летний Александр Зенин также обвиняется в нападении на Максима Згибая. Ранее мужчина 12 лет скрывался от правосудия, но все же был пойман правоохранительными органами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Вердикт по данному преступлению будет выносить Смольнинский районный суд. Отметим, что ранее следствие считало Зенина ключевым участником убийства, но сейчас мужчину обвиняют только в возбуждении ненависти и вражды.

Инцидент произошел в ноябре 2005 года. Зенин вместе со знакомыми активистами, не поддерживающими антифашистское движение, следил за Карачавой и Згибаем. В момент проведения митинга на Малой Конюшенной улице, группа злоумышленников напала на молодых людей. Следствие считает, что Зенин один раз ударил Карачаву ногой по голове, хотя ранее он был заявлен как главный подозреваемый в убийстве петербуржца. Однако, смертельные ранения тот получил от другого юноши - неизвестный преступник произвел семь ударов ножом. Ранения завершились серьезной кровопотерей, а также поврежденной сонной артерией. Карачава скончался на месте конфликта. Згибая травмировали, но сторона обвинения не нашла подтверждений того, что к избиению второго участника митинга был причастен Зенин.

Многие участники драки были осуждены в 207 году. Александру удавалось скрываться от преследования в течение 12 лет. В феврале 2018 его задержали за призыв к экстремизму и убийство по предварительному сговору. Позже обвинение было урезано до рядового участника конфликта, а не организатора. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Несмотря на то, что срок давности истек спустя шесть лет после совершения преступления, если преступник скрывается от полиции, то срок приостанавливается и продолжается с того момента, как злоумышленник был пойман. Именно это и произошло с Зениным.

Фото: Piter.tv