У здания полиции на Суворовском появится памятник "Городовой"

Скульптуру должны установить к 10 ноября.

В четверг, 23 сентября, художник Алексей Сергиенко рассказал "Петербургскому дневнику", что в 10 ноября у здания ГУ МВД России по Петербургу и области на Суворовском проспекте, на территории бывшего треугольника безопасности, появится скульптура "Городовой".

Проект благоустройства был разработал региональной общественной организацией "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга".

Сам художник уточнил, что возле памятника также появится стенд с информацией об авторе памятника, скульпторе Альберте Чаркине, и рассказ о создании памятника. Примечательно, что ранее скульптура стояла на Малой Конюшенной (там Сергиенко хочет поставить арт-объекты, которые будут меняться каждые полгода). На стенде в том числе расскажут, почему памятник решили перенести.

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Фото:IPetersburg.ru