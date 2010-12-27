В Подмосковье водитель автобуса въехал в остановку с людьми: погибли два человека

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, у него случился приступ эпилепсии.

Около десяти утра в Долгопрудном (Подмосковье) автобус на скорости въехал в остановку "Общежитие", где стояли люди. Об этом СМИ сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По данным правоохранительных органов, на месте скончались два человека. Также пострадали пострадали водитель автобуса и один из пассажиров. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДТС и ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, у него случился приступ эпилепсии.

Фото: ВК/ Официальный Долгопрудный