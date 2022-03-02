У телевышки в Киеве произошел взрыв в результате попадания снаряда. Об этом рассказали очевидцы со ссылкой на распространившиеся по социальным сетям роликам. В Верховной Раде Украины рассказали, что фиксируется проблема с телетрансляцией сигнала после попадания боеголовок на территорию вещательного объекта..
Попадание в аппаратную вещателя на телебашне.
заявление Верховной Рады
Украинские депутаты уточнили, что в настоящее время местное население может слушать радиостанции. В ближайшее время в столице запустят резервное телевещание. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в результате взрыва повреждена трансформаторная подстанция, которая питает телебашню, и аппаратная комната у ее подножия.
В центре Харькова прогремел мощный взрыв.
Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти, СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ
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