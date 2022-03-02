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У телевышки в Киеве произошел взрыв в результате попадания снаряда

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В городе фиксировались проблемы с телевизионным вещанием.

У телевышки в Киеве произошел взрыв в результате попадания снаряда. Об этом рассказали очевидцы со ссылкой на распространившиеся по социальным сетям роликам. В Верховной Раде Украины рассказали, что фиксируется проблема с телетрансляцией сигнала после попадания боеголовок на территорию вещательного объекта..

Попадание в аппаратную вещателя на телебашне.

заявление Верховной Рады

Украинские депутаты уточнили, что в настоящее время местное население может слушать радиостанции. В ближайшее время в столице запустят резервное телевещание. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в результате взрыва повреждена трансформаторная подстанция, которая питает телебашню, и аппаратная комната у ее подножия.

В центре Харькова прогремел мощный взрыв.

Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти, СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Теги: взрыв, военная операция, киев, телебашня, телевышка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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