У сына экс-чиновника Говорунова намерены найти имущество за границей

Кредиторы займутся поиском зарубежных активов сына бывшего вице-губернатора Петербурга.

Кредиторы сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова планируют разыскать его зарубежные активы, сообщает в "Деловой Петербург". Весной 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал Алексея Говорунова банкротом.

По информации издания, поводом для разбирательства стало заявление компании-кредитора, которой Говорунов задолжал 16,4 млн руб. На момент признания банкротом общая сумма долгов составила около 324 млн руб.

Кредиторы намерены провести собрание 14 октября, где обсудят привлечение специалиста для розыска и возможного обращения взыскания на зарубежное имущество должника. Алексей Говорунов ранее считался одним из обеспеченных предпринимателей региона, однако после признания несостоятельности началась процедура банкротства с целью выявления всех принадлежащих ему активов.,

Фото: Piter.TV