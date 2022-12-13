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У самолета, летевшего из Таиланда в Россию, во время взлета оторвалось колесо

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Во время разбега самолета по ВПП колесо взорвалось и отлетело.

У самолета, который летел из аэропорта Пхукета в Пулково, взорвалось колесо. Инцидента произошел во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пассажир из России снял происходящее на камеру. Ролик появился в СМИ. 

Во время разбега самолета по ВПП колесо взорвалось и отлетело. Борт пришлось отогнать на ремонт. Пассажиров доставили в отель. Они ждут билеты на другой рейс.

Ранее на Piter.tv: истребители НАТО взяли на сопровождение ИЛ-76МД белорусских ВВС.

Видео: Телеграм / Baza

Теги: авиасообщение, взорвалось колесо у самолета, путешествия, пхукет, таиланда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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