У самолета, летевшего из Таиланда в Россию, во время взлета оторвалось колесо

Во время разбега самолета по ВПП колесо взорвалось и отлетело.

У самолета, который летел из аэропорта Пхукета в Пулково, взорвалось колесо. Инцидента произошел во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пассажир из России снял происходящее на камеру. Ролик появился в СМИ.

Во время разбега самолета по ВПП колесо взорвалось и отлетело. Борт пришлось отогнать на ремонт. Пассажиров доставили в отель. Они ждут билеты на другой рейс.

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Видео: Телеграм / Baza