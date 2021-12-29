В Петербурге в 2021 году у рыбаков изъяли более 500 кг рабы

За прошедший год в незаконные снасти браконьеров попали рыбы различных пород, такие как: корюшка, кумжа, сиг, ряпушка, щука и другие.

В 2021 году у рыбаков изъяли более 500 кг незаконно добытых биоресурсов, более километра сетей, 7 иных запрещенных орудий лова, а также 12 плавательных средств. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

За прошедший год в незаконные снасти браконьеров попали рыбы различных пород, такие как: корюшка, кумжа, сиг, ряпушка, щука и другие.

Санкция статьи Уголовного Кодекса за незаконный добычу (вылов) водных биоресурсов предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте