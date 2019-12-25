У пенсионерки в Красносельском районе похитили крупную сумму, соврав по ДТП с участием сына

Пожилая женщина передала 920 тыс. рублей 18-летнему злоумышленнику.

В субботу, 18 июня, полиция Красносельского района приняла обращение 83-летней жительницы Красносельского района. Пенсионерка заявила о хищении у нее 920 тыс. рублей, которое совершил неизвестный злоумышленник. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина рассказала, что стала жертвой обмана: неизвестный позвонил ей и сообщил, что ее сын якобы попал в ДТП с пострадавшим, а чтобы избежать уголовного наказания, требуется крупная сумма. Пенсионерка передала деньги мужчинам, которые дважды наведывались к ней в квартиру.

Правоохранители установили причастность к делу 18-летнего безработного. Он находится под домашним арестом, кроме того, возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные в масках подстрелили молодого человека на Проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.tv