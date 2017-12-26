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У метро "Выборгская" куски льда летят с крыши из-за дворников

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Горожане заметили очень странную и рискованную систему очистки крыши от снега в районе метро "Выборгская". На тротуар падают огромные куски льда.

В Петербурге после снегопада и плюсовой температуры тротуары покрылись кашей из грязи и снега, а с крыш начал падать спрессованный снег. Коммунальщики весь день чистили тротуары и крыши. В районе метро "Выборгская" заметили очень экстремальных дворников. На улице Смольячкова ледяные и снежные глыбы летят прямо на тротуар.

Пешеходная зона не огорожена лентой. Но пешеходы предпочитают обходить опасное место, так как падающие куски могут принести серьезные травмы. При этом вдоль дома с лопатой ходит дворник, который, кажется, не боится удара по голове.

Рискуют и водители автомобилей. которые оставили свои машины около дома, где сейчас чистят снег на крыше.

Видео: Piter.tv

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Теги: новости спб , падает лед , происшествия спб
Категории: Происшествия

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