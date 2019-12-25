У испытываемой в Петербурге третьей вакцины пока не нашли побочных эффектов

Клинические исследования начались 19 октября.

Во вторник, 3 ноября, гендиректор Федерального научного центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что у третьей российской вакцины от коронавируса не обнаружили побочных эффектов. Об этом сообщил "Интерфакс".

Вторая фаза испытаний, клиническая, началась 19 октября в Петербурге. В исследовании приняли участие 300 человек, треть из них уже привилась. Пациенты чувствуют себя хорошо, кроме болезненного ощущения в месте укола. О результатах исследования сообщат после его завершения.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде капель.

Фото: Piter.TV