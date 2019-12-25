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У испытываемой в Петербурге третьей вакцины пока не нашли побочных эффектов
Сегодня, 18:54
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smirenny

У испытываемой в Петербурге третьей вакцины пока не нашли побочных эффектов

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Клинические исследования начались 19 октября.

Во вторник, 3 ноября, гендиректор Федерального научного центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что у третьей российской вакцины от коронавируса не обнаружили побочных эффектов. Об этом сообщил "Интерфакс".

Вторая фаза испытаний, клиническая, началась 19 октября в Петербурге. В исследовании приняли участие 300 человек, треть из них уже привилась. Пациенты чувствуют себя хорошо, кроме болезненного ощущения в месте укола. О результатах исследования сообщат после его завершения. 

Ранее мы писали, что в Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде капель.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, испытания третьей вакцины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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