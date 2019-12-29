У гражданина Ирана во время этапа из Московского СИЗО пропало 1,5 миллиона риалов

Также у иранца пропали ремень и галстук.

У гражданина Ирана во время этапирования из Московского СИЗО №4 в СИЗО №12 в Московской области пропали деньги и вещи, сообщает телеграм-канал "112". Мужчина заявил о пропаже денежной суммы в размере 1,5 миллиона риалов, а также галстука и ремня.

По данному факту ведется проверка. Произошедшее стражи порядка склонны квалифицировать как превышение должностных полномочий и кражу. Уточняется, что на российские рубли сумма ущерба около 155 тысяч.

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Фото: Piter.TV