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В Ленобласти у главы кадастровой палаты и его зама нашли припрятанные доллары, евро и миллионы рублей

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Накануне следователи провели обыски и изъяли крупные суммы денег по уголовному делу о получении взятки в отношении 47-летнего директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и его 34-летнего зама.

Накануне следователи провели обыски и изъяли крупные суммы денег по уголовному делу о получении взятки в отношении 47-летнего директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и его 34-летнего зама. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в прошлом году мужчины получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти, а также квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. Такой "подарок" был сделан за помощь в постановке на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти.

По результатам обысков по месту жительства и работы, у обвиняемых нашли более 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро.

Мужчины находятся под стражей.

Следствие продолжается.
 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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