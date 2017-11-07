В Ленобласти у главы кадастровой палаты и его зама нашли припрятанные доллары, евро и миллионы рублей

Накануне следователи провели обыски и изъяли крупные суммы денег по уголовному делу о получении взятки в отношении 47-летнего директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и его 34-летнего зама.

Накануне следователи провели обыски и изъяли крупные суммы денег по уголовному делу о получении взятки в отношении 47-летнего директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и его 34-летнего зама. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.



По версии следствия, в прошлом году мужчины получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти, а также квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. Такой "подарок" был сделан за помощь в постановке на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти.



По результатам обысков по месту жительства и работы, у обвиняемых нашли более 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро.



Мужчины находятся под стражей.



Следствие продолжается.

