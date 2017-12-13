В Петербурге у двенадцатиэтажного дома обнаружили мёртвого подростка

В Петербурге нашли тело 15-летнего школьника и записку, в которой говорится о том, что подросток не может смириться с болезнью и отсутствием друзей.

В Санкт-Петербурге 19 февраля у дома № 30 по проспекту Мориса Тореза обнаружили тело девятиклассника, который, видимо, выпал с двенадцатого этажа дома в Выборгском районе. Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек долгое время считался лидером в школе, а потом стал инвалидом.

По словам полицейских, погибший жил с матерью. В учебном заведении он был лидером, занимался спортом. Позже, из-за проблем с маленьким ростом начал ломать кости и продолжительное время находился на домашнем лечении. В связи с этим, в последнее время несовершеннолетний был в депрессии.

Сейчас установлено, что школьник сильно переживал из-за отсутствия друзей, а из-за болезни он не мог гулять со сверстниками. Эту информацию выяснили из записки, которую оставил погибший.