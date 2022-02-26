У Гостиного двора третий день проходят задержания

Полицейские вновь решили включить музыку.

На Гостином дворе вечером 26 февраля вновь стали собираться люди. Есть первые задержания, сообщили в Telegram-канале "Пъятница".

Полицейские дежурили на месте на протяжении дня. Сначала люди выходили на одиночные пикеты. Гражданам напоминают, что несанкционированная протестная акция нарушает антикоронавирусные требования. Накануне из полицейской машины доносились песни "Любэ". Сегодня полицейские решили включить гимн России в исполнении Олега Газманова, чтобы заглушить слова петербуржцев "Нет войне".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суды Петербурга арестовали 30 участников несанкционированных акций.

Видео и фото: Telegram / Пъятница