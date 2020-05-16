У Гавайских островов найден самый большой вулкан в мире

Прошлый лидер оказался меньше нового в несколько раз.

Гавайский вулкан Мауна-Лоа потерял звание самого большого щитового вулкана на Земле. Этого звания его лишил Пухахону, который располагается на северо-западе Гавайских островов. Статья на эту тему опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Оба вулкана были открыты в 20 веке и прошлые исследования доказывали главенство Мауна-Лоа. Однако обследование дна Тихого океана, современный химический анализ горных пород. компьютерное моделирование изменили мнение ученых. Выяснялось, что Пухахону в два раза больше Мауна-Лоа.

Отметим, что щитовыми вулканы называют, потому что они формируются из очень жидкой лавы. Она растекается по большой поверхности, а когда застывает по форме напоминает лежащий на земле щит.

Видео: YouTube / Faysal Mnawar almusafir