УСП рассказало о проделанной работе по подготовке школьных столовых к учебному году

Существенно пересмотрено рекомендованное для школьных столовых меню.

Управление социального питания Петербурга в ответ на наш запрос рассказало, какая работа была проведена по подготовке к новому учебному году.

Было существенно пересмотрено рекомендованное для школьных столовых меню. Проверки пищеблоков будут проводиться с учётом критериев нового Единого стандарта качества, принятого в начале года, а связь с родителями будет поддерживаться через "горячую линию", где будут обрабатываться даже анонимные жалобы.

Главным нововведением предстоящего учебного года станет сезонное меню. В осенне-зимний и весенне-летний периоды блюда будут отличаться, а готовить их будут с использованием овощей и фруктов, выращенных в Ленобласти и соседних регионах.

Кроме того, набор блюд для меню расширили примерно на 50%. Рацион пополнится новыми салатами, холодными закусками и напитками. Также увеличена доля фруктов: ежедневно школьники будут получать 100-200 грамм, яблок, бананов и других богатых витаминами плодов. Расширение меню проводилось по согласованию с диетологами и технологами комбинатов питания. Это позволило выбрать не просто полезные и вкусные блюда, но и те, которые комбинаты смогут готовить в условиях поточности.

Нормативы Единого стандарта качества будут учитываться и при проведении проверок. Если требования СанПиН являются минимальной планкой, призванной обеспечивать безопасную работу пищеблоков и комбинатов, то разработанные УСП нормативы поднимают планку проверок до уровня "оптимально". Отныне операторы должны работать не просто безопасно, но и качественно.

Особое внимание будет уделяться информированию родительского сообщества. Школы и комбинаты должны будут предоставлять актуальную информацию о возможных изменениях.

В прошлом учебном году свою эффективность показала "горячая линия", с помощью которой УСП получал оперативную информацию от школьников и их представителей. С 1 сентября 2020 года было обработано более 700 обращений. По поступившим жалобам специалисты управления вели работу со школами, комбинатами питания и администрациями районов города. В предстоящем учебном году школьники и родители также смогут рассказать о своих пожеланиях по номеру телефона: 8(812) 417-35-70. Более того, появилась возможность связываться с управлением в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру: +7-931-326-68-07.

Учитывая проведённую Управление социального питания работу можно ожидать качественное улучшение школьного питания. Были учтены основные пожелания школьников за прошлый год – меню расширилось, а контроль за операторами питания ужесточён. Такой подход может стать примером и положительным опытом для других регионов и городов, где создание сферы школьного питания находится ещё в самом начале.

Фото: Piter.tv