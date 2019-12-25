УСП опровергло причастность к укрупнению лотов школьного питания в Петербурге

В понедельник, 21 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция "Школьное питание: на пути к перезагрузке", прошедшая по итогам проверки организации питания в 92 школах экспертной комиссией Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ). Во встрече с журналистами приняли участие ректор МГУТУ Валентина Иванова преподаватель кафедры персонализированной диетологии, гостиничного и ресторанного бизнеса МГУТУ Владимир Кулаков и глава Управления социального питания Петербурга (УСП) Алексей Барабанщиков.

Частная атака на государственный комбинат

Валентина Иванова рассказала, что практически всегда сотрудники комбинатов и школ доброжелательно относились к визиту комиссии, а серьёзных нарушений выявлено не было. Большая часть замечаний, порядка 41%, относились к рационам. Например, отсутствует сезонность меню, хотя в разные времена года детям необходимы соответствующие диеты. Также Иванова отметила, что ответственность за качество питания в школах должны нести не директора, а комбинаты, так как именно они предоставляют продукты, оборудование, поваров и других специалистов.

Слова Ивановой особенно интересны в свете начавшейся ещё в 2019 году реформы школьного питания. Подписанный президентом Владимиром Путиным в марте текущего года закон об обязательной организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов в школах России внёс дополнительные коррективы.

В результате, правительство Петербурга предприняло ряд шагов для исполнения указаний президента и повышения качества питания в образовательных учреждениях города. Например, повысились требования к компаниям, участвующим в торгах за госконтракты. Также произошло укрупнение самих тендеров, а их проведением теперь занимаются не администрации районов, а городской Комитет по государственным закупкам. Последним нововведением оказались недовольны сразу несколько компаний.

С начала учебного года возросло количество жалоб от родителей учеников на качество школьных обедов. В ответ "Фирмы Флоридан" и "Торговый дом А.П. Иванов" выпустили пресс-релиз, в котором пригрозили городским СМИ судебными исками, если те будут рассказывать о жалобах в обслуживаемых ими школах. Что интересно, директор "Фирмы Флоридан" Татьяна Таврова связала эти жалобы с реформированием отрасли.

"Мы связываем информационную атаку с грядущим реформированием социального питания Санкт-Петербурга, в результате которого последует укрупнение лотов и устранение средних игроков", - заявила Таврова.

В понедельник, 21 декабря, в распоряжении издания "Коммерсантъ" оказалось письмо на имя депутата Государственной думы Михаила Романова с просьбой вмешаться в ситуацию. Письмо подписали представители всё той же "Фирмы Флоридан", а также комбинатов "Альфа-Провиант" и "Серна". В этом обращении предприниматели заявляют, что укрупнение лотов происходит якобы специально для государственного "Комбината социального питания Красносельского района", так как под новые требования подходит только он, в результате происходит монополизация рынка. В письме указывается, что укрупнением лотов занимается УСП, которое возглавляет Барабанщиков.

Однако версия бизнесменов не учитывает ряд фактов. Например, во Фрунзенском районе уже прошли торги по новым правилам с укрупнением лотов – 55 контрактов были объединены в 5 лотов. В торгах действительно принимал участие "КСП Красносельского района", вот только комбинат проиграл "ТД А.П Иванов" все пять тендеров. Той самой компании, которая жаловалась на ухудшение условий совместно с "Фирмой Флоридан".

Кроме того, "Коммерсантъ" связался с пресс-службой Правительства Санкт-Петербурга где заявили, что Управление социальным питанием в принципе не занимается распределением бюджетных средств и не выступает заказчиком в тендерах на организацию школьного питания.

Барабанщиков прояснил ситуацию

На прошедшей пресс-конференции глава УСП Алексей Барабанщиков подтвердил, что его ведомство не занимается формированием тендеров и не может каким-либо образом влиять на состав лотов.

"Управление социального питания не инициирует и не контролирует закупки в сфере школьного питания. Таким образом, Управление не определяет сроки контрактов, состав лотов и критерии их оценки. Это полномочия учреждений образования и администраций районов", - заявил Барабанщиков.

Глава УСП особо отметил один нюанс. Он рассказал, что о жалобах некоторых операторов питания на новые тенденции в проведении торгов сообщают СМИ, но никаких официальных жалоб в ведомство не поступает.

"В управление ни разу не поступало обращение от этих компаний, хотя мы работаем по принципу открытости и всегда идём на встречу поставщикам питания в разрешении тех или иных ситуаций, провожу регулярно личный приём", - отметил Барабанщиков.

Действительно, в СМИ уже неоднократно поднималась версия об укрупнении лотов в пользу "КСП Красносельского района". Журналисты отдельных изданий даже связывают комбинат непосредственно с главой УСП. Сам Барабанщиков на пресс-конференции опроверг эту версию.

"Как государственный служащий, я не занимаюсь коммерческой деятельностью или лоббированием интересов каких-либо коммерческих структур", - подчеркнул Барабанщиков.

Отдельные издания в своих предположениях идут дальше и заявляют, что Барабанщиков и "КСП Красносельского района" могут быть связаны с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Учитывая, что вся эта версия опровергается уже на той стадии, что возглавляемое Барабанщиковым управление никоим образом не может влиять на формирование тендеров, предположение о связи чиновника с Пригожиным также выглядит маловероятным.

Тем не менее, мы связались с источником, знакомым с ситуацией и попросили прокомментировать версию о связи Барабанщикова с Пригожины. Источник прямо назвал это предположение абсурдным и заявил, что никаких контактов между новым главой УСП и бизнесменом никогда не было, следовательно, и обсуждать подобные версии бессмысленно.

Таким образом, сразу несколько фактов опровергают озвученную компаниями "Фирма Флоридан", "ТД А.П. Иванов", "Альфа-Провиант" и "Серна" версию об укрупнении лотов в пользу "КСП Красносельского района" по инициативе Барабанщикова.

Вполне вероятно, что таким сомнительным образом частные компании попытались избавиться от конкурента в лице государственного комбината. Тем более, что ранее самый активный участник происходящего "Фирма Флоридан" уже неоднократно была членом картельных сговоров, выявленных Федеральной антимонопольной службой. С 2018 года компания трижды нарушала антимонопольное законодательство с целью поддержания максимальных цен на госконтракты и избавления от конкурентов на торгах.

Зато нам стало известно, что прозрачностью распределения поставщиков школьного питания очень озабочен губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщил источник в Смольном, градоначальник недоволен тем фактом, что сфера детского питания стала "кормушкой" для некоторых лиц приближенных к администрации и даже некоторых чиновников. Поэтому УСП даны полномочия выявлять все факты возможной коррупции и недобросовестного оказания услуг.