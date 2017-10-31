УМВД организовало проверку после появления видео с пьяной сотрудницей полиции, размахивавшей "корочкой"

УМВД по Фрунзенскому району Петербурга начало проверку после публикации видеоролика, на котором пьяная сотрудница полиции размахивает своим служебным удостоверением и отказывается покидать ресторан.

В УМВД по Фрунзенскому району организовали проверку после публикации видеоролика, на котором пьяная сотрудница полиции размахивает своим служебным удостоверением и отказывается уходить из ресторана. Об этом пишет "Росбалт".



В региональном МВД сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства появления видео.



По результатам проведения проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.



На видеозаписи женщина показывает на камеру свое удостоверение, а когда ей грозят вызвать полицию, говорит: «Вызывайте». Автор видео утверждал, что женщина оскорбляла охранников и грозила им последствиями.