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Суд встал на сторону УФАС в споре о том, кто должен вывозить тела умерших в морги
Сегодня, 12:50
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Shdaria
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Суд встал на сторону УФАС в споре о том, кто должен вывозить тела умерших в морги

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УФАС трижды выиграло суд в вопросе о том, кто должен перевозить тела умерших в морги.

УФАС снова выиграло суд у петербургского регионального ГУ МВД. Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону Управления Федеральной антимонопольной службы в вопросе о том, кто должен перевозить тела умерших в морги. 

Известно, что руководство полиции доводило до сведения подчиненных, что перевозить тела погибших и умерших в морги имеет право только государственное унитарное предприятие "Ритуальные услуги". Однако представители похоронного бизнеса и УФАС посчитали, что мнение ГУ МВД является ущемлением прав игроков рынка.   

 

Теги: кто должен вывозить труп , новости петербург , новости спб , уфас выиграл суд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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