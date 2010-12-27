Суд встал на сторону УФАС в споре о том, кто должен вывозить тела умерших в морги

УФАС трижды выиграло суд в вопросе о том, кто должен перевозить тела умерших в морги.

УФАС снова выиграло суд у петербургского регионального ГУ МВД. Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону Управления Федеральной антимонопольной службы в вопросе о том, кто должен перевозить тела умерших в морги.

Известно, что руководство полиции доводило до сведения подчиненных, что перевозить тела погибших и умерших в морги имеет право только государственное унитарное предприятие "Ритуальные услуги". Однако представители похоронного бизнеса и УФАС посчитали, что мнение ГУ МВД является ущемлением прав игроков рынка.