УФАС нашло нарушения в контракте "мусорного" оператора со Смольным, но отказалось оспаривать его законность

УФАС не станет отменять результаты конкурса по выбору региональной "мусорной" компании, хотя нашла грубые нарушения в его проведении.

Федеральное антимонопольное агентство нашло нарушения в контракте правительства Санкт-Петербурга с “мусорным” оператором, но не будет предъявлять претензии.

Конкретно несоответствия с законодательством выявлены на этапе проведения конкурса по назначению оператора. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Рассмотреть соглашение Смольного и выбранного ликвидатора отходов УФАС попросила организация “БТС”. Ее жалобу специалисты нашли обоснованной, однако, отменять результаты никто не собирается.

По мнению “БТС”, правительством было установлены неточные критерии оценки. Экспертами выявлены грубые нарушения в подсчетах валовой выручки, а также необоснованного снижения первой суммы контракта на 6 и 20 процентов. Пересмотра конкурса не будет, так как договор с компанией уже заключен.

Напомним, что общая стоимость договора с компанией по уборке бытовых отходов обойдется городу в 80 миллиардов рублей. Срок продолжительности контракта составляет 10 лет.

