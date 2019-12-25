УЕФА прокомментировал отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ с "Челси"

УЕФА прокомментировал отказ некоторых игроков "Краснодара" вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter в матче Лиги Чемпионов с "Челси".
Пресс-служба союза футбольных ассоциаций в Европе сообщила, что игроки и судьи перед матчем имеют право вставать на одно колено, однако это требование не является обязательным.
Отметим, что главный судья матча и игроки английского клуба встали на одно колено перед матчем. Игра закончилась со счётом 0:4 в пользу "Челси".
Ранее мы писали, что Семак не рассматривает возможность отставки.
Фото: pixabay.com
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