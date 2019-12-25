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УЕФА прокомментировал отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ с "Челси"
Сегодня, 16:01
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matveyvn

УЕФА прокомментировал отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ с "Челси"

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Игра закончилась со счётом 0:4 в пользу "Челси".

УЕФА прокомментировал отказ некоторых игроков "Краснодара" вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter в матче Лиги Чемпионов с "Челси".

Пресс-служба союза футбольных ассоциаций в Европе сообщила, что игроки и судьи перед матчем имеют право вставать на одно колено, однако это требование не является обязательным.

Отметим, что главный судья матча и игроки английского клуба встали на одно колено перед матчем. Игра закончилась со счётом 0:4 в пользу "Челси".

Ранее мы писали, что Семак не рассматривает возможность отставки.

Фото: pixabay.com 

Теги: black lives matter, краснодар, уефа, челси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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