Тюменский чиновник призвал всех спортсменов тренироваться дома и сам сел на шпагат

В период самоизоляции, действующей в Тюменской области с начала апреля, спортсмены могут успешно тренироваться дома. Такого мнения придерживается начальник управления регионального департамента по физкультуре, спорту и доп.образованию Сергей Вотинов.
Сергей Вотинов отметил, что в интернете есть много упражнений, которые можно выполнять дома. Он напомнил, что фитнес-тренеры также сейчас перешли на работу онлайн.
У самого Сергея Вотинова четверо детей, все они получают задания от тренера, и потом все вместе тренируются. Чиновник продемонстрировал свою физическую форму, сев на шпагат.
Опрос: почему петербуржцы выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции.
Видео: Telegram/ Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень
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