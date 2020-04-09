Тюменский чиновник призвал всех спортсменов тренироваться дома и сам сел на шпагат

Чиновник напомнил, что сейчас множество упражнений можно посмотреть в интернете.

В период самоизоляции, действующей в Тюменской области с начала апреля, спортсмены могут успешно тренироваться дома. Такого мнения придерживается начальник управления регионального департамента по физкультуре, спорту и доп.образованию Сергей Вотинов.

Сергей Вотинов отметил, что в интернете есть много упражнений, которые можно выполнять дома. Он напомнил, что фитнес-тренеры также сейчас перешли на работу онлайн.

У самого Сергея Вотинова четверо детей, все они получают задания от тренера, и потом все вместе тренируются. Чиновник продемонстрировал свою физическую форму, сев на шпагат.

Опрос: почему петербуржцы выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции.

Видео: Telegram/ Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень