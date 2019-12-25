Тюленей Лахту и Крюкова выпустили в Финский залив

Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" пожелали серым девчонкам счастливой охоты.

В понедельник, 31 мая, сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" выпустили в Финский залив тюленей Лахту и Крюкова. Об этом сообщили сотрудники организации на своей странице в социальной сети ВКонтакте в четверг, 3 июня.

Кроме того, на выпуск сотрудники позвали главу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Георгия Фокина, которому вручили портрет Лахты и благодарность "за помощь с исследованиями состояния популяций кольчатой нерпы и серого тюленя в Финском заливе", а также за помощь в сохранении животных в их среде обитания.

Ранее мы писали, что на Ладоге заметили бесстрашную нерпу.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99