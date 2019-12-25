В Финляндии туристов ждет двухнедельный карантин

В случае, если они хотят пробыть в стране более трех суток.

В Министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии утвердили жесткие правила для всех туристов, прибывающих в Суоми дольше, чем на три дня. Об этом сообщило издание Yle.fi.

Если турист хочет задержаться в Финляндии больше 72 часов, его ждет двухнедельный карантин. Принудительной изоляции можно избежать, но только после получения отрицательного теста на коронавирус. А взять его смогут не раньше, чем через 3 дня после приезда в страну.

Все приезжие будут выводиться из карантина только после повторной проверки на заболевание. Новые правила должны вступить в силу с 23 ноября.

Finnair отменил рейсы в Петербург в октябре.

Фото: pixabay