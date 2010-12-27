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В Выборг со своим самоваром: турист из Финляндии получил пулю в живот в потасовке с местными
Сегодня, 12:26
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KaterinaKono13

В Выборг со своим самоваром: турист из Финляндии получил пулю в живот в потасовке с местными

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Гость из Финляндии выпивал в гостинице со своими друзьями, после чего они поссорились с местными жителями, один из которых достал пистолет и выстрелил иностранцу в живот.

Вчера, двадцать седьмого июня, в холле гостиницы "Выборг" прозошел огнестрельный выстрел в 23-летнего жителя Финляндии, прибывшего в город с туристической целью. 

Как выяснили правоохранители, гость из Финляндии выпивал в гостинице со своими друзьями, после чего они поссорились с местными жителями, один из которых достал пистолет и выстрелил иностранцу в живот. Пистолет был травматическим. 

Пулевое ранение оказалось не проникающим и мужчину отпустили обратно в гостиницу. По факту происшествия ведется проверка всех обстоятельств.

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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