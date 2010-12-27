В Выборг со своим самоваром: турист из Финляндии получил пулю в живот в потасовке с местными

Гость из Финляндии выпивал в гостинице со своими друзьями, после чего они поссорились с местными жителями, один из которых достал пистолет и выстрелил иностранцу в живот.

Вчера, двадцать седьмого июня, в холле гостиницы "Выборг" прозошел огнестрельный выстрел в 23-летнего жителя Финляндии, прибывшего в город с туристической целью. Как выяснили правоохранители, гость из Финляндии выпивал в гостинице со своими друзьями, после чего они поссорились с местными жителями, один из которых достал пистолет и выстрелил иностранцу в живот. Пистолет был травматическим. Пулевое ранение оказалось не проникающим и мужчину отпустили обратно в гостиницу. По факту происшествия ведется проверка всех обстоятельств.