Турция заявила, что выступила в НАТО за завершение конфликта на Украине путем дипломатии

Глава министерства по иностранным делам Турции рассказал о том, что страна выступила в Североатлантическом военном альянсе за завершение украинского конфликта путем дипломатии и мирными переговорами. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами в Брюсселе в ходе пресс-конференции. Эксперт пояснил, что тема поднималась на встрече между лидерами внешнеполитических ведомств НАТО.
В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения войны на Украине путем переговоров и дипломатии.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО.
Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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