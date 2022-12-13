Турция заявила, что выступила в НАТО за завершение конфликта на Украине путем дипломатии

Мевлют Чавушоглу рассказал о необходимости закончить региональный конфликт мирным путем.

Глава министерства по иностранным делам Турции рассказал о том, что страна выступила в Североатлантическом военном альянсе за завершение украинского конфликта путем дипломатии и мирными переговорами. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами в Брюсселе в ходе пресс-конференции. Эксперт пояснил, что тема поднималась на встрече между лидерами внешнеполитических ведомств НАТО.

В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения войны на Украине путем переговоров и дипломатии. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu