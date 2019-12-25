Туман и ремонт дорог повлияли на движение машин по дороге к Пулково

Об авариях не сообщалось.

Напряженная дорожная обстановка сложилась у аэропорта "Пулково" вечером в пятницу, 30 октября. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор размером почти в три километра сложился от Пулковского шоссе до одного из въездов в авиагавань.

Сервис указывает, что на двух участках дороги ведутся дорожные работы – оказались перекрыты две из трех полос движения. Значительно ухудшает видимость туман, который уже опустился на город.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев о тумане 31 октября.

Спасатели настоятельно рекомендовали горожанам быть осторожнее на дорогах. Автомобилистов в туманное время стоит сбавить скорость и быть предельно внимательными или же вовсе воздержаться от поездки, если туман густой и плотный. Пешеходам необходимо позаботиться о наличии на своей одежде светоотражающих элементов.

Фото: Piter.tv