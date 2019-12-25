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Туман и ремонт дорог повлияли на движение машин по дороге к Пулково
Вчера, 22:16
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mook1

Туман и ремонт дорог повлияли на движение машин по дороге к Пулково

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Об авариях не сообщалось.

Напряженная дорожная обстановка сложилась у аэропорта "Пулково" вечером в пятницу, 30 октября. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор размером почти в три километра сложился от Пулковского шоссе до одного из въездов в авиагавань. 

Сервис указывает, что на двух участках дороги ведутся дорожные работы – оказались перекрыты две из трех полос движения. Значительно ухудшает видимость туман, который уже опустился на город.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев о тумане 31 октября. 

Спасатели настоятельно рекомендовали горожанам быть осторожнее на дорогах. Автомобилистов в туманное время стоит сбавить скорость и быть предельно внимательными или же вовсе воздержаться от поездки, если туман густой и плотный. Пешеходам необходимо позаботиться о наличии на своей одежде светоотражающих элементов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, пулково, туман
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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