Туктамышева назвала причину перехода Трусовой к Плющенко

Она считает, что главную роль в этом решении сыграла конкуренция.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в прямом эфире Sportcast поделилась мнением о ситуации с переходом российской фигуристки Александры Трусовой в тренерскую группу Евгения Плющенко.

Туктамышева считает, что даже если бы Трусова осталась в группе бывшего тренера Этери Тутберидзе, "у нее все равно была бы хорошая "пенсия" в фигурном катании" за счет популярности и неоднократного попадания в книгу рекордов Гиннесса.

Думаю, там сыграли другие факторы, и это точно не деньги. Когда спортсмен живет этим, то не бывает так, что хочется перейти туда, где больше денег. Речь идет о результатах. Мне кажется, что конкуренция была сильная, искали какие-то выходы. Когда три одиночницы мирового масштаба в одной группе – это тяжело. Елизавета Туктамышева, фигуристка

Отметим, что в группе Этери Тутберидзе также тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и вице-чемпионка Европы Анна Щербакова.

Напомним, 6 мая стало известно, что Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По информации агентства Sport24, фигуристка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева намерена с третьей попытки пройти отбор на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Видео: Sportrecs.com / Sportcast